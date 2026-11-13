13/11/2026 11:09

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資現階段較看好股票多於債券

▷ 美國經濟增長強勁支撐當前市場

▷ AI應用普及及收入飆升

《環富通基金頻道13日專訊》施羅德投資首席投資總監Johanna Kyrklund指，過去數年，一直鼓勵大家忽略眼前的頭條新聞，轉而聚焦中長期趨勢。較寬鬆的財政政策、人工智能(AI)熱潮、國防開支增加，以及在地緣政治局勢動盪下對保障供應鏈安全的高度重視，無一不指向更強勁的整體名義經濟增長，這對股市無疑大有裨益。從周期角度來看，目前仍處於強勁經濟增長環境之中。然而，相關風險正在累積，以下是要密切關注的指標。*伊朗衝突持續時間超預期，債市疑慮料重新浮現*首先，伊朗衝突持續的時間超出了所有人的預期。無法預測最終結果，但可以肯定的是，能源市場的供應緩衝－－即海上儲油及戰略儲備已大致耗盡。這意味著必須對能源價格持續高企的可能性保持警惕，而這進而增加了各國央行制定政策前景的複雜度。需要密切留心原油（以及汽油、柴油、航空煤油）與天然氣的價格走勢。這帶出了下一個關注點：債券。債券收益率將是本輪股票牛市的終極制約。在面對通脹衝擊（而非通縮衝擊）以及整體政府財政開支過度的環境下，只要債券投資者仍願意為政府借貸提供資金，更高水平的名義經濟增長便能繼續支撐股市走勢。過去數月，債券收益率出現劇烈波動。隨著AI熱潮日益倚賴債務融資，運作良好的債券市場變得更加重要。美國近期加息顯示聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)深明維護聯儲局信譽的意義，這應能在現階段將收益率控制在可控範圍內。然而，考量到對經濟強勁增長的正向預期以及中東衝突帶來的通脹風險，預計這些疑慮將會重新浮現。*較高名義經濟增長對股市具支持作用，抵銷債市風險*債券收益率會在何時演變成股市的主要風險？可將其劃分為兩個階段：市場目前正處於第一階段。在此階段，隨著債券收益率上升，股票需要帶來更高的潛在回報才能維持吸引力。一方面企業的融資成本亦有所增加，意味企業需要實現更高回報才能證明相關投資物有所值。這在AI領域尤其值得關注，目前部分數據中心融資交易的收益率已達10%。股債估值模型尚未發出警號；儘管AI相關資本開支需求龐大，但從信貸角度看，超大型雲端服務商(hyperscalers)的資產負債表依然極為穩健。目前，該行的股票投資團隊仍然認為，市場低估了AI發展所帶來的長期機遇。AI應用普及持續擴大，且超大型雲端服務商與前沿AI實驗室的收入正在飆升。第二階段則是市場因憂慮債務可持續性而引發債券拋售潮，幸好尚未步入該階段。美國經濟增長仍然強勁，有助於維持目前經濟與市場局面；而在歐洲，債券市場已對各國政府形成了一定的財政約束。今夏債券收益率上升，主要反映市場對利率走勢的預期改變，而非長期債券市場出現異常波動所致。然而，從中期來看，隨著全球人口老化，政府開支將可能持續增加。若通脹高於預期，引發更顯著的利率衝擊，又或是經濟增長顯著放緩，均可能令市場更關注政府債務問題，並進一步暴露潛在的債務風險。目前仍處於第一階段，較高的名義經濟增長上升對股市的支持作用，仍足以抵銷債券市場風險。因此，現階段較看好股票多於債券；但隨著債券收益率上升，債券本身變得更具吸引力，股票亦需要展現更吸引的回報潛力，才能保持優勢。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。