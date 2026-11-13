13/11/2026 18:03

【中東戰火】劉顯法赴開羅見埃及外長，就非洲之角、中東地區局勢等交換意見

《經濟通通訊社13日專訊》中國外交部網站發文指，中國政府非洲事務特別代表劉顯法11日在埃及首都開羅會見埃及外長阿卜杜勒阿提，就中埃關係及非洲之角、中東地區局勢等交換意見。



劉顯法表示，今年9月，習近平主席對埃及進行歷史性國事訪問，兩國元首一致同意推進中埃命運共同體建設。中方願同埃方一道努力，落實好訪問成果，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵。中方高度關注非洲之角、紅海、中東地區局勢，願以習近平主席提出的促進中東和平穩定的系列倡議主張和各方建設性參與非洲熱點問題解決的4條原則為指引，同埃方加強溝通，共同促進地區和平穩定和發展繁榮。



阿卜杜勒阿提表示，埃及珍視同中國友好關係，將落實好兩國元首重要共識，推動埃中關係得到新的更大發展。埃方讚賞中方為推動緩局降溫所發揮的積極建設性作用，願同中方共同努力，為地區和平發展作出貢獻。(sl)