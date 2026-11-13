13/11/2026 08:49

【ＡＩ泡沫】美眾議院議長：國會推進對華出口芯片限制共識升溫

《經濟通通訊社13日專訊》英偉達(US.NVDA)宣布黃仁勳辭任行政總裁後，美國對華芯片出口政策再度受到關注。美國眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)周四(12日)表示，美國國會內部正形成愈來愈廣泛的共識，支持限制向中國出口半導體芯片。



據路透報道，約翰遜對記者表示，對華芯片出口管制一直是國會關注的重要議題，他本人支持進一步收緊限制，黃仁勳事件可能改變一些人的想法，認為國會正逐步凝聚共識，將此視為重要政策立場。約翰遜說：「尤其考量最近的事態發展，這樣做是有道理的。」



黃仁勳與中國商界人士黃樂(Alice Huang)的婚外情遭媒體披露，美國當局懷疑黃樂從事情報工作，她曾擔任英偉達雲端合作夥伴Megaspeed的高層，華盛頓懷疑該公司協助北京獲取受美國出口管制的先進AI芯片。



除了出口政策，美國國會也持續要求黃仁勳出面說明。眾院外交委員會主席Brian Mast周四表示，國會幕僚已於周三（11日）晚間與英偉達團隊交談，他預期黃仁勳將在未來一周內向國會作證。(ry)