13/11/2026 16:20

【ＡＩ泡沫】彭博指黃樂所獲英偉達芯片裝在上海某數據中心，中國外交部：不了解情況

《經濟通通訊社13日專訊》彭博根據查閱的文件報道指，一家由英偉達前CEO黃仁勳外遇對象之一Alice Huang（黃樂）創立的中國公司，獲取了禁止向中國出售的英偉達先進AI芯片，並將這些芯片安裝在上海的一個數據中心內，而該數據中心與黃樂創立的Megaspeed公司存在關聯。



在今日舉行的中國外交部例行記者會上，彭博社記者提問，據報英偉達的芯片目前出現在上海的數據中心，請問外交部對此有何評論？美國議員和商務部正在推動通過芯片法案來阻止中國公司通過國外渠道來獲取美國算力，請問中國是否認為這些限制措施違反了中美的貿易休戰協議？鑒於APEC峰會即將召開，中方對作何回應？



對此，外交部發言人毛寧表示，「你的第一個問題，我不了解有關情況。第二個問題，中方一貫反對濫用出口管制措施，擾亂全球產供鏈的穩定，這不符合任何一方的利益。中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展的態勢。」(jq)