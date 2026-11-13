13/11/2026 17:27

【聚焦數據】內地10月社會融資規模增量1.15萬億元，遜預期

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，初步統計，2026年前十個月社會融資規模增量累計為28.61萬億元(人民幣．下同)，比上年同期少2.29萬億元。



按上月公布的前三季度社融規模增量27.46萬億元計算，即10月社會融資規模增1.15萬億元，低於1.44萬億元的市場調查中值，但較上年同期多3400億元。



前十個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.91萬億元，同比少增3.61萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加2546億元，同比多增3692億元；委託貸款增加2084億元，同比多增1002億元；信託貸款減少1798億元，同比多減3958億元；未貼現的銀行承兌匯票減少939億元，同比多減1055億元；企業債券淨融資3.1萬億元，同比多1.27萬億元；政府債券淨融資11.49萬億元，同比少4592億元；非金融企業境內股票融資5705億元，同比多1842億元。(jq)