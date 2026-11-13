13/11/2026 17:29

【聚焦數據】內地10月末社融規模存量469.16萬億元，同比增長7.2%

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，初步統計，2026年10月末社會融資規模存量為469.16萬億元(人民幣．下同)，同比增長7.2%。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額279.31萬億元，同比增長4.6%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額1.26萬億元，同比增長9%；委託貸款餘額11.53萬億元，同比增長1.7%；信託貸款餘額4.49萬億元，同比下降0.6%；未貼現的銀行承兌匯票餘額2.05萬億元，同比下降4.4%；企業債券餘額36.92萬億元，同比增長9.6%；政府債券餘額106.41萬億元，同比增長14.4%；非金融企業境內股票餘額12.77萬億元，同比增長5.5%。



從結構看，10月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的59.5%，同比低1.5個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比持平；委託貸款餘額佔比2.5%，同比低0.1個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.4%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.9%，同比高0.2個百分點；政府債券餘額佔比22.7%，同比高1.4個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.7%，同比低0.1個百分點。(jq)