13/11/2026 09:37

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾一周高，即期開市貶11點子報6.6700

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7152，較上個交易日升22點子，兩連升，創11月3日以來逾一周新高，較市場預測偏弱約400點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開11點子，報6.6700，上個交易日即期匯率收盤報6.6689。



市場人士稱，市場重新評估美聯儲政策節奏，美元指數短期延續偏強走勢，人民幣也小幅承壓，但外部擾動對人民幣的影響整體偏小，供需變化及中間價信號繼續主導市場。



建行金融市場部月度展望指出，基本面的韌性依然是人民幣升值的底層支撐，預計人民幣升值大方向不變，但近期升值節奏顯著放緩，11月將處於雙向波動特徵增強的階段，波動區間為6.60-6.72。(jq)