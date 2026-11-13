13/11/2026 16:43

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌18點子，報6.6707

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6707，較上個交易日4時30分收盤價跌18點子。全日在6.6672至6.6744之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升16點子，報6.6721。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7152，較上個交易日升22點子，兩連升，創11月3日以來逾一周新高，較市場預測偏弱約400點。



市場人士表示，美聯儲政策路徑博弈主導市場情緒，美指和美債收益率走高，不過外部擾動對人民幣的影響相對有限，短期人民幣或延續區間震盪整理。



高盛最新研報指出，通脹回落和能源價格走低，或促使市場下調對美聯儲進一步收緊政策的預期，美元將因此承壓，而中國不斷擴大的貿易順差將支撐人民幣進一步升值。另外，若市場更快地質疑美國科技行業的「例外主義」，資金也可能撤離美元，這或會導致美元出現明顯調整。(jq)