13/11/2026 17:00

【聚焦ＡＰＥＣ】中國外交部：期待各方進一步凝聚共識，達成領導人深圳宣言

《經濟通通訊社13日專訊》中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上應媒體提問，介紹對下周舉行的APEC深圳峰會整體情況及中方對會議的期待。毛寧表示，今年是中國時隔12年再次擔任APEC東道主。下周APEC第三十三次領導人非正式會議將在深圳拉開帷幕，「我們期待各方進一步凝聚共識，達成領導人深圳宣言，在貿易、互聯互通、數字經濟和人工智能等重要領域取得更多的務實成果，為亞太乃至全球繁榮增長注入強勁動力」。



另外，有記者就中俄美元首會晤提問。毛寧重申，對於中俄美三國元首的會晤，中方同相關方保持著溝通，如果有進一步的信息會及時發布。



外交部今早正式宣布，國家主席習近平將主持11月18-19日在深圳舉行的亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議，並發表講話；同時，習近平將出席11月17-18日舉行的APEC工商領導人峰會的開幕式，並作主旨演講。外交部指出，會議期間，習近平主席還將為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並同外國領導人舉行雙邊會晤。(sl)