13/11/2026 17:49
《中國監管》外匯局：三季度中國經常帳戶順差2761億美元
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 外匯局公布2026年三季度經常帳戶順差2761億美元
▷ 前三季度經常帳戶順差6541億美元
▷ 三季度貨物貿易順差3501億美元，服務貿易逆差639億美元
▷ 前三季度經常帳戶順差6541億美元
▷ 三季度貨物貿易順差3501億美元，服務貿易逆差639億美元
按美元計值，2026年三季度，中國經常帳戶順差2761億美元，其中，貨物貿易順差3501億美元，服務貿易逆差639億美元，初次收入逆差168億美元，二次收入順差67億美元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差2761億美元。
按SDR計值，2026年三季度，中國經常帳戶順差2023億SDR，其中，貨物貿易順差2566億SDR，服務貿易逆差468億SDR，初次收入逆差123億SDR，二次收入順差49億SDR。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差2023億SDR。
*前三季度中國經常帳戶順差6541億美元*
2026年前三季度，中國經常帳戶順差44801億元，其中，貨物貿易順差60023億元，服務貿易逆差12256億元，初次收入逆差4113億元，二次收入順差1147億元。資本和金融帳戶（含三季度淨誤差與遺漏）逆差42574億元。
按美元計值，2026年前三季度，中國經常帳戶順差6541億美元，其中，貨物貿易順差8764億美元，服務貿易逆差1788億美元，初次收入逆差602億美元，二次收入順差168億美元。資本和金融帳戶（含三季度淨誤差與遺漏）逆差6213億美元。
按SDR計值，2026年前三季度，中國經常帳戶順差4786億SDR，其中，貨物貿易順差6412億SDR，服務貿易逆差1308億SDR，初次收入逆差441億SDR，二次收入順差123億SDR。資本和金融帳戶（含三季度淨誤差與遺漏）逆差4545億SDR。(jq)