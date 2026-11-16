16/11/2026 17:34

《外圍焦點》美聯儲主席沃什發表演講，美國公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社16日專訊》美股上周五（13日）個別發展。市場持續消化英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳離任消息，加上美國通脹壓力未完全消退，投資者對聯儲局進一步加息的憂慮升溫，科技股及半導體股份沽壓較大。道指收市微升50.46點或0.1%，報52347.55點；標指跌30.73點或0.4%，報7561.67點；納指跌229.82點或0.91%，報25136.27點。港股方面，恒生指數收市報23753，升116點或0.5%，成交1741億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:05pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯將在2026年外匯市場結構會議上發表開幕致辭。17日凌晨1:00am，美聯儲主席沃什發表演講。3:15am，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克接受彭博電視專訪。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布9月工業生產，年率跌幅料由1.1%收窄至0.2%，經季節調整月率料由下滑0.5%改善至升0.3%。9:30pm，美國公布11月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由25.5降至17.9。



在美國，今日公布業績的公司有：貝殼(US.BEKE)、百度(US.BIDU)、華住(US.HTHT)、愛奇藝(US.IQ)、小牛電動(US.NIU)、小鵬汽車(US.XPEV)、雅樂科技(US.YALA)等。(wa)