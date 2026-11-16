16/11/2026 07:55

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大指數上周全周均錄升幅

▷ 英偉達全周股價跌13%，市值蒸發逾5700億美元

▷ 美元兌日圓一度升穿160

《經濟通通訊社16日專訊》美股上周五(13日)個別發展，科技股受壓拖累納指及標指向下，道指則逆市微升。市場持續消化英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳離任消息，加上美國通脹壓力未完全消退，投資者對聯儲局進一步加息的憂慮升溫，科技股及半導體股份沽壓較大。道指收市微升50.46點，或0.1%，報52347.55點；標指跌30.73點，或0.4%，報7561.67點；納指跌229.82點，或0.91%，報25136.27點。雖然三大指數周五表現不一，但全周均錄得升幅。標指累升2.5%，道指升2.1%，納指升2.3%，結束此前的連續跌勢，亦是三大指數自10月初以來首次同時錄得按周升幅。*英偉達上周創18個月以來最大單周跌幅*受黃仁勳婚外情醜聞及辭職事件影響，英偉達(US.NVDA)收市跌2%，全周大跌13%，創下去年4月美國總統特朗普宣布實施大規模關稅以來，該公司最大單周跌幅，一周市值蒸發逾5700億美元。其他大型科技股方面，SpaceX(US.SPCX)跌0.6%，特斯拉(US.TSLA)跌1.8%，Meta(US.META)升2.9%，蘋果(US.AAPL)升0.4%，微軟(US.MSFT)升0.2%，谷歌(US.GOOG)跌近1%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.3%。*美元強勢下，日圓曾跌穿160*外匯市場方面，美元維持強勢，美匯指數企穩103水平，徘徊19個月高位附近，日內升0.2%，報103.41。日圓持續受壓，美元兌日圓一度升穿160心理關口，日內報159.79，微跌0.02%。周一（16日）最新報159.8。歐元兌美元於低位徘徊，跌約0.3%至1.1021美元，創逾一年半低位。貴金屬市場方面，現貨金基本持平，報每盎司3875美元；紐約期金則微跌0.1%，報每盎司3878美元。*油價略升，布油升0.7%*國際油價反覆靠穩，紐約期油及布蘭特期油受中東地緣政治局勢影響，盤中走勢波動。紐約期油升0.5%，報每桶89.28美元；布蘭特期油升0.7%，報每桶96.5美元。(yc)