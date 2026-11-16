16/11/2026 08:24

【ＡＩ泡沫】黃仁勳擬重返英偉達，貝森特：英偉達領導層需重大改組，應從外部找新領導人

《經濟通通訊社16日專訊》英國《金融時報》報道，黃仁勳獲多名矽谷盟友游說及支持回歸，正與親信討論重返英偉達。



報道引述知情人士稱，黃仁勳的矽谷盟友設立了「戰情室」，為他回歸英偉達展開游說。兩名英偉達重要投資者均公開呼籲該公司董事會，考慮讓黃仁勳回巢。



Altimeter Capital Management的Brad Gerstner和Atreides Management的Gavin Baker在X平台上周發布致英偉達董事會的信，寫道英偉達在「黃仁勳長期領導下取得非凡成功」，他的離職所帶來不確定性，董事會在決定未來領導層時應深思熟慮，包括考慮黃仁勳回歸。



*貝森特促英偉達交代有否違規輸送晶片*



美國財長貝森特則表示，英偉達領導層需要進行「重大改組」，認為應從外部尋找新的領導人。



貝森特並稱，希望弄清英偉達是否故意無視空殼公司疑向中國輸送晶片的警示信號，要求英偉達董事會和法律顧問在未來10天內給出答案，反映他希望將關注重點從黃仁勳個人問題轉向國家安全層面。（yc）