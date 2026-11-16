16/11/2026 13:16

【ＡＩ】韓稅務師考試「狀元」成績太好，認用AI作弊，當局設高考緊急應對小組

《經濟通通訊社16日專訊》在韓國今年稅務師資格考試中獲得最高分的考生，周日（15日）承認在兩輪考試中利用微型相機、智能手機和人工智能(AI)作弊，已向警方自首。總理韓聖淑周一（16日）表示，政府將成立高考跨部門緊急應對小組，制訂應對措施。



該名「狀元」在第一階段考試的160條題目中，僅錯了一題，4個科目中有3個獲滿分，由於成績太好而受質疑。他自首時向警方承認，利用微型相機拍攝考題傳輸給AI，再借助智能手機獲取答案。



由於距離今年高考只有數天，青瓦台緊急開會討論如何防範利用AI作弊，確保考試公正性和公信力。青瓦臺當天決定，對所有國家資格考試中疑似利用AI作弊的案例進行全面調查。



韓聖淑表示，僅憑現有的考試監督方式防範利用AI作弊有不少限制，政府有必要採取治本之策，就利用AI智能眼鏡、微型電子設備等作弊手段作出應對。(yc)