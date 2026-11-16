16/11/2026 14:25

【ＡＩ泡沫】特朗普政府擬將廿多間AI公司指定為「國家領軍企業」，包括英偉達

《經濟通通訊社16日專訊》美國《華爾街日報》報道，特朗普政府計劃將廿多間人工智能相關公司指定為「國家領軍企業」(national champions)，它們將獲得晶片出口的快速審批。



報道指出，「國家領軍企業」將包括微軟(US.MSFT)、亞馬遜(US.AMZN)、OpenAI和Anthropic等，以及近日麻煩多多的英偉達(US.NVDA)。預料名單會於一周內由商務部長盧特尼克公布。



根據美國商務部網站介紹，獲得「國家領軍企業」稱號的企業，可以獲得晶片出口許可的快速審批、政府對其海外業務的支持，以及獲取聯邦融資的渠道，以協助這些AI企業在海外贏得業務。



計劃目標也是將美國晶片、模型和其他AI產品整合，方便海外客戶購買。(yc)