16/11/2026 09:13

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▷ 與彭博合作開發聯名指數系列

▷ 陳翊庭指該指數助推動人民幣國際化

《經濟通通訊社16日專訊》港交所(00388)今天宣布推出港交所離岸人民幣債券指數。這是港交所首個冠名固定收益指數，也是香港首個追蹤在港發行點心債的基準指數。新指數為投資者提供透明且具代表性的市場參考，並支持產品創新，進一步體現港交所持續致力發展香港離岸人民幣生態圈的承諾。港交所與全球領先的金融數據、資訊及指數供應商彭博合作，支持指數管理、計算及推廣發展。彭博指數服務有限公司（Bloomberg Index Services Limited，BISL）將擔任指數管理人及計算代理，彭博在固定收益定價與分析優勢亦將提供支持。港交所與彭博同時會合作開發聯名離岸人民幣債券指數系列，供被動及主動投資策略、基準比較及市場分析使用。多家資產管理公司已與彭博完成指數授權安排，並積極籌備以相關的聯名指數系列推出交易所買賣基金(ETF)及指數基金等追蹤指數的產品。港交所集團行政總裁陳翊庭表示，香港是全球領先的離岸人民幣金融樞紐。今次推出「港交所離岸人民幣債券指數」，將推動香港固定收益市場從產品發行邁向更完善的生態圈，提升市場的深度、流動性及可投資性。她續指，集團致力建立以香港市場基礎設施為根基、透明且獲廣泛認可的基準，提高離岸人民幣資產的市場認受性，吸引更多國際投資者參與其中，進一步推動人民幣國際化。集團很高興與彭博合作，憑藉其全球指數專業知識及市場網絡，便利更多投資者進入離岸人民幣市場，推動市場蓬勃發展。彭博亞太區主席李冰表示，人民幣國際化持續推進，為香港進一步鞏固其作為全球領先金融中心及離岸人民幣樞紐的角色帶來重大機遇。點心債市場的發展是這一進程的重要一環，將全球投資者與人民幣計價資產連接起來。彭博很榮幸透過這些新指數與港交所合作，並將繼續支持香港及其資本市場的發展。港交所離岸人民幣債券指數納入債券的範圍包括離岸人民幣計價國債、政府相關債券及企業債券，須在香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市及/或存放於債務工具中央結算系統(CMU)，並符合指數編製方法所訂的納入標準。今年截至9月30日，離岸人民幣債券的發行規模逾5900億元人民幣。而今年在港交所發行債券的總額亦較去年全年增加18.6%。自2024年起，所有在交易所發行的點心債中，有50%都選擇通過港交所發行。新指數的推出將有助鞏固香港在一級市場債券發行的優勢，推動二級市場產品創新，吸引更多投資者參與，並提升香港作為債券發行市場基礎設施的市場能見度。港交所離岸人民幣債券指數將作為聯名指數系列的母指數，為未來的離岸人民幣債券ETF、指數基金及其他投資產品奠定基礎，助機構及零售投資者更有效地配置離岸人民幣資產。這項舉措配合香港首個五年發展規劃所訂的策略方向，涵蓋離岸人民幣業務、產品創新及市場基礎設施等重點領域，支持香港發揮其作為國際資產管理及財富管理中心的領先地位。(bn)