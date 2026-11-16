16/11/2026 08:30

【開市Ｇｏ】黃仁勳尋求重返英偉達，內地10月信貸遜預期，新世界1供11

【要聞盤點】



1、美股周五（13日）個別發展，科技股受壓拖累納指及標指向下，道指則逆市微升。市場持續消化英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳離任消息，加上美國通脹壓力未完全消退，投資者對聯儲局進一步加息的憂慮升溫，科技股及半導體股份沽壓較大。道指收市微升50.46點，或0.1%，報52347.55點；標指跌30.73點，或0.4%，報7561.67點；納指跌229.82點，或0.91%，報25136.27點。中國金龍指數升8點。日經指數開報61385.5點，低開41點。



2、美國10月最終需求生產物價指數(PPI)按月微升0.3%，略低於市場預期的0.4%；惟按年升幅進一步擴至6.5%，仍略低於預期的6.6%，創下2022年11月以來最大年度漲幅。



3、外媒引述消息指英偉達董事會正物色新任掌舵人，並曾接洽英國晶片設計商ARM行政總裁哈斯(Rene Haas)作為潛在接班人選；美國財長貝森特亦公開建議英偉達從外部物色新行政總裁以進行「大換血」，惟集團否認已與任何候選人正式接觸。另據《金融時報》報道，已辭任的黃仁勳正與親信及矽谷盟友商討重返公司的可能性。



4、美國國會持續追擊英偉達危害國家安全風波，共和黨眾議員穆勒納爾(John Moolenaar)透露黃仁勳已同意出席閉門聽證會作證，民主黨領袖亦表明將全面調查事件對國家安全的影響。



5、美聯儲官員再釋鷹派訊號，波士頓聯儲銀行行長科林斯指受通脹數據偏熱影響，局方或需進一步收緊貨幣政策，利率頂部恐高於此前預期；目前市場已鎖定12月加息25基點，美銀更預測未來將連續加息三次。



6、伊朗自9月初以來首度襲擊巴林，但同時表態仍希望與美方結束衝突；路透社亦引述消息指，美國總統特朗普暗示若伊朗不再發動新挑釁，華府將考慮暫緩進一步軍事打擊。



7、烏克蘭總統澤連斯基披露，美國特使曾向基輔方面詢問，是否願意將東部頓巴斯地區割讓予俄羅斯，藉此作為交換加入北約的籌碼。



8、美國白宮表示，總統特朗普將於下周四（19日）在深圳出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間，與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京舉行歷史性三方會談。



9、內地最新信貸數據均遜於預期，10月社會融資規模增量為1.15萬億元人民幣，當月人民幣貸款更錄得淨減少1000億元人民幣；期內M2按年增速略為放緩至7.1%，M1升幅則擴大至4.4%。



10、歐元區第三季本地生產總值(GDP)按季增長0.4%，為歐洲央行進一步加息留出空間；德國央行行長亦直言，歐洲央行很可能需要再次加息以遏抑物價。



11、國際能源署(IEA)最新報告指出，受惠於沙特阿拉伯及伊拉克大幅增產，波斯灣石油出口已恢復至戰前水平的74%，推動全球原油市場自中東戰事爆發以來首次重現供應過剩局面。



12、美國航空業上周五（13日）遭遇重大突發事件，美國聯邦航空管理局(FAA)因空管系統故障及安全考量，罕有發布全國性地面停飛指令逾四小時，為美國史上第三次全國停飛，至今航班運作仍未完全恢復正常。



13、受惠於全球人工智能熱潮強勁帶動出口，香港特區政府宣布將今年全年經濟增長預測由原本的3.5%至4.5%，向上修訂至4.8%；本港第三季GDP按年增長5.2%符合預期，首三季累計增長5.1%。



14、港股「18A核藥第一股」先通醫藥-B(09941)今日至周四（19日）招股，每股作價介乎52元至68元，集資最多約4.5億元，每手50股，入場費3434.29元，公司預期於下周二（24日）掛牌，中金、中信證券及廣發證券為聯席保薦人。公司是次招股沒有引入基石投資者。



【焦點股】



新世界發展(00017)

- 擬1股供11股籌249億元，供股價90仙折讓82%，今早復牌

- 目標2031年底前售物業及資產獲最多2000億元，債務減最多500億元

- 確保供股完成後控股股東維持單一最大地位



息口敏感股：長實集團(01113)、新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)

- 美國10月PPI按年升6.5%，創近四年新高



內銀股：建行(00939)、中行(03988)、農行(01288)、工行(01398)

- 中國10月社會融資規模增加1.15萬億元，低於預期

- 人民幣貸款餘額當月淨減少1000億元，顯示借貸需求依然疲軟



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 國際能源署稱斯灣石油出口已恢復至戰前水平的74%



翰森製藥(03692)

- 上市創新藥所有獲批適應症，已悉數獲納入醫保目錄



信達生物(01801)

- 7款產品納入2026版國家醫保藥品目錄，4款屬首次納入



恒瑞醫藥(01276)

- 3款產品首次納入國家醫保目錄，2產品新增適應症納入醫保目錄



遠大醫藥(00512)

- 產品萊特靈首次納入國家醫保藥品目錄，易甘泰首入選商保創新藥目錄



派格生物醫藥(02565)

- 首款獲批上市創新藥派達康，獲納入2026年國家醫保目錄



東陽光藥(06887)

- 奧洛格列淨膠囊被納入2026版國家醫保藥品目錄，明年1月起執行



亞盛醫藥(06855)

- 利生妥首次納入國家醫保藥品目錄，耐立克成功續約



雲頂新耀(01952)

- 維適平及依嘉首納國家醫保目錄，耐賦康續留目錄



國富量子(00290)

- 12億元悉售南方東英資產管理逾22%股權





【油金報價】



紐約期油下跌0.2%，報88.56美元/桶



布蘭特期油無升跌，報95.84美元/桶



黃金現貨無升跌，報3884.77美元/盎司



黃金期貨上漲0.2%，報3884.49美元/盎司