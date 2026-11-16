16/11/2026 12:08

《宏觀脈動－吳永強》上有壓、下有底：解構黃金「短空長多」格局

《宏觀脈動》國際金價年內呈先高後低的走勢：年初氣勢如虹，曾最多升近三成，但卻無以為繼，截至上周五（13日），年內暫累挫約一成。雖然金價連升3年的強勢今年或會斷纜，但這並不代表黃金的光芒會從此失色，我們認為金價呈「短空長多，上有壓、下有底」的格局，逢低吸納仍是可取的部署。



國際金價在美國中期選舉後，因美元及美國國債息率走低，曾出現短線反彈，惟其後再次失守每盎司4000美元關口。短線金價表現預期仍受制於兩大利淡因素，包括經濟強勁及實際利率高企。



先談談經濟強勁如何壓抑金價。美國第三季度GDP按季年率增長高達3.4%，除高於市場預期的3.2%外，亦較第二季2.2%的增速明顯加快。加上近期就業數據強勁、製造業PMI連續10個月處於榮枯線上等，市場對美國經濟衰退的擔憂驟減，導致黃金作為經濟衰退避險資產的需求大幅減少。



另一利淡因素是實際利率高企。美國10年期國債利率突破5%，除了因為通脹預期上升外，人工智能(AI)資本開支熱潮衍生龐大融資需求，也是持續推升長債息率的主因。實際利率抬升，意味持有不生息的黃金之機會成本將會持續增加，只要AI融資需求令實際利率中樞維持高位，金價上行空間便受制約。



金價短期仍受上述負面因素困擾，不過中長期利好因素未變，其一是去美元化進程未變。截至今年第二季，全球各國央行持有的美元外匯儲備總額約7.5萬億美元，此水平在過去5年未有大變，同期央行的黃金儲備則持續攀升至3.65萬噸，反映央行的儲備格局正靜靜重塑。值得注意的是，央行購金是結構性配置，而非周期性交易，對金價短期影響有限，但卻是黃金中長期最堅實的托底力量。



其二是通脹高企有利凸顯黃金的價值。在上世紀70年代及2021至2022年期間美國通脹年代，貨幣購買力受通脹蠶食，黃金就表現得愈好。現時美國通脹升溫風險持續，若聯儲局加息落後於形勢，金價或能乘勢而上。



其三為不確定性仍存在。美國緊縮路徑未明、財政赤字與債務上限爭拗不斷、各國大選與政策轉向風險交織、美伊停火根基脆弱、中東局勢反覆，以及貿易摩擦隨時升溫，均有機會令資金重回黃金避險。



整體而言，我們對黃金的中長線看法仍較樂觀，中長線目標價維持每盎司4600美元不變。由於短線利淡因素仍存在，故短線不應逢反彈高追，反而應在每盎司4000美元以下逢低分段吸納。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



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