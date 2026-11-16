16/11/2026 16:10

【ＡＩ泡沫】「後黃仁勳時代」英偉達評級與目標價齊跌，滙豐將英偉達目標價降逾半

《經濟通通訊社16日專訊》黃仁勳上周因婚外情醜聞而辭去英偉達行政總裁一職，雖然有指他正尋求回歸，但各大行近日紛紛下調了對該公司的評級與目標價。



滙豐將英偉達評級下調至持有，目標價由365美元大幅降至170美元。中信里昂將英偉達評級由「高確信度跑贏大盤」下調至「跑贏大盤」，目標價由425美元降至255美元，降幅達40%，主要由於管理層變動帶來發展不確定性，並將2028財年預期獲利的目標市盈率由25倍下調至15倍。



摩根士丹利則將黃仁勳離職事件定調為「重大挫折」，並考量出口管制風險，下修2028及2029財年數據中心營收預估，目標價由300美元降至267美元，但基於供應鏈與產品布局穩固，仍維持「增持」評等。



大摩指出，財務總監克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁雖能管理過渡期，但臨時身分可能影響客戶承諾與長期策略。(rc)