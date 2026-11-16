16/11/2026 10:20

唐家成：推出港交所離岸人民幣債券指數屬里程碑，可擴大投資者參與度

《經濟通通訊社16日專訊》港交所(00388)今日舉行香港交易所離岸人民幣債券指數發布儀式。港交所主席唐家成致辭時表示，上述指數的推出標誌著香港在建立成熟且全面的固定收益及貨幣(FIC)生態系統的道路上建立了里程碑。



他提及，香港是全球領先的離岸人民幣金融樞紐，這項新指數的推出，將透過支援次級市場的更多產品創新、擴大投資者參與度，以及透過香港市場基礎設施提高債券發行的能見度，進一步鞏固其強大的初級發行優勢。



他續指，基準能讓債券在投資者和交易所買賣基金(ETF)發行人面前更具能見度，更高的能見度有助於推動產品開發、擴大投資者參與並深化市場流動性，進而鼓勵更多債券發行，亦指上述指數的推出，是香港債券市場朝向更成熟生態系統邁出的重要一步。(bn)