16/11/2026 11:05

滙豐歡迎港交所(00388)推出離岸人民幣債券指數

《經濟通通訊社16日專訊》滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，作為全球首個同類指數，港交所(00388)離岸人民幣債券指數的推出，不僅標誌著香港固定收益市場發展的重要里程碑，而且進一步鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位。



他表示，固定收益是任何資本市場的核心組成部分。一直以來，香港固定收益市場以國際化程度著稱，而受惠於債券通南向通，香港是亞洲唯一能夠連繫內地投資者與國際發行人的債券市場。2025年，香港點心債發行額達7687億元人民幣，連續第二年創下新高。2026年上半年，發行額已達5473億元人民幣，相當於去年全年發行額的七成。



廖宜建相信該指數將擴大人民幣投資渠道，包括交易所買賣基金，同時豐富人民幣產品的生態圈。這將有利境內和國際投資者，以及發行人，達到雙贏的效果。更重要是，指數有助於提升巿場透明度，這將能增強市場信心，持續提升香港作為國際金融中心的聲譽。(bi)