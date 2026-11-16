16/11/2026 11:24

證監會黃天祐：香港點心債市場已成為國際人民幣生態系統重要組成部分

《經濟通通訊社16日專訊》港交所(00388)今日舉行香港交易所離岸人民幣債券指數發布儀式，證監會主席黃天祐出席上述儀式時致辭表示，香港多年來一直致力發展離岸人民幣市場，香港的點心債市場已成長為國際人民幣生態系統的重要組成部分。



他續指，隨著市場走向成熟，單靠更多發行量已不足夠，投資者需要了解市場的價值、表現、不同資產之間的對比，以及機遇所在，這正是可靠基準發揮作用的地方，並指香港交易所離岸人民幣債券指數為合資格的政府債券、政府相關債券及企業債券，提供了一個基於透明度的參考點，它為投資者提供了又一項工具，以便理解離岸人民幣市場、比較表現並作出市場決策。



他提及，過去有人將香港描述為內地與國際資本之間的門戶，這依然極為重要，但他相信，香港不應只是一個資金流經的中轉站，更應當成為一個能讓資金留下來、進行投資並不斷增長的市場。要進一步成為一個更具深度的人民幣資產市場，並指要做到這一點，需要的遠不止於發行量，還需要流動性、透明度、可靠的定價、更廣泛的產品種類以及強大的投資者信心，而可靠的基準正是這項市場基礎設施的重要組成部分。(bn)