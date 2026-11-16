16/11/2026 11:27

【ＡＩ】OpenAI與Aleph達成獨家經銷商合作協議，拓展ChatGPT廣告業務

《經濟通通訊社16日專訊》OpenAI與獨家經銷商Aleph達成合作協議，將其ChatGPT廣告（ChatGPT Ads）服務擴展至44個國家及地區。即日起，來自拉丁美洲14個市場、歐洲及中亞16 個市場、中東及非洲10個市場，以及亞太地區4個市場的品牌與代理商，均可透過OpenAI的獨家經銷商 Aleph 與本地簽約、付款並獲得支援。



ChatGPT開創了全新的廣告環境，讓大眾得以在此學習、探索並作出決策。對Aleph而言，是次與OpenAI合作旨在將上述市場的企業，與ChatGPT這AI時代其中一個最具代表性的產品緊密連結。對廣告商而言，這意味著能透過擁有本地團隊及自家支付基礎設施的合作夥伴購買ChatGPT 廣告。



Aleph創辦人兼行政總裁Gaston Taratuta表示，AI正為企業提供與大眾連結的全新方式。由即日起，44個市場的廣告商可以透過熟悉本地語言、以當地貨幣結算，並可提供信貸安排的的本地團隊與OpenAI合作。這正是Aleph的專長所在：將全球領先技術轉化為本地業務增長。與Aleph 合作的品牌和代理商可以在本地簽署合約及結算費用，並由Aleph駐當地市場的團隊提供客戶啟動與第一線支援。(bi)