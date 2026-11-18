16/11/2026 12:28

【聚焦ＡＰＥＣ】李家超明赴深圳出席APEC領導人非正式會議及相關活動

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超明日啟程前往深圳，出席亞太經合組織領導人非正式會議及相關活動。商務及經濟發展局局長丘應樺和行政長官辦公室主任葉文娟亦會陪同出席。



今年是亞太經合組織「中國年」，是國家第三次擔任東道主。會議以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，聚焦「開放、創新、合作」三大優先合作領域。



李家超將於本月19日出席亞太經合組織領導人非正式會議，並將出席明日至18日舉行的亞太經合組織工商領導人峰會，包括專題研討和開幕式。其間，李家超將出席為與會各經濟體領導人或代表舉行歡迎宴會，並與其他經濟體領導人舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見，深化合作。



李家超說，亞太經合組織成員經濟體是香港的重要貿易夥伴，貿易往來佔本港外貿總值高達87%。香港是世界最具競爭力的經濟體之一，一直堅定支持自由貿易和多邊主義，積極通過亞太經合組織的平台，持續深化國際交往合作。亞太經合組織財政部長會上月首次在香港圓滿舉辦，充分體現香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，為「中國年」的財金合作貢獻香港力量。特區政府會繼續與不同亞太經濟體加強互聯互通，進一步發揮香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，促進區域繁榮發展。



李家超11月19日返港。他離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。(bi)