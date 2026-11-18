16/11/2026 16:17

【聚焦ＡＰＥＣ】前美國駐華大使：難靠一次會面改變中美關係，指對中方重視AI程度留下深刻印象

《經濟通通訊社16日專訊》深圳APEC 2026即將到來，中國外交部證實國家主席習近平、美國總統特朗普及俄羅斯總統普京將於11月19日舉行三方會晤。對此，前美國駐華大使Max Baucus認為，儘管三國領導人會面不一定能達成重大協議，但面對面的交流仍有助於減少誤解。在當前各國都在摸索彼此關係的情況下，會面具正面意義。



他出席「第七屆香港中美論壇」時表示，雖然習近平此前曾表示不想討論烏克蘭議題，惟實際峰會討論內容仍難以確切預測。針對進一步限制晶片出口，並涉及英偉達(US.NVDA)創辦人黃仁勳近期一系列事項，Max Baucus預料有關內容應會屬於旁枝末節，成為主要議題的可能性不大。他又指，APEC的行程安排較為輕鬆，難以進行太多深入的討論，單靠一次會面對改變美中關係的可能性不大。



對於是次APEC峰會，Max Baucus認為，中美雙方認須正視對人工智能(AI)發展的疑慮，並建立一套有效的防護網機制。他表示，日前在北京與中國外交部部長王毅談及AI時，對中方重視該議題的程度留下深刻印象，料高峰會必定會處理此一重要課題。整體而言，其個人對國際形勢持樂觀態度。(tc)