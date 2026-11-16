16/11/2026 16:05
【定期存款】南商3個月港元定存息加至3.68厘，平安數字銀行推港股交易兼可賺取額外定存加息券優惠
摘要
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▷ 南商3個月港元定存年息調至3.68厘，適用特定客戶及產品
▷ 平安數字銀行推港股交易可獲加息券，最高年利率4.25厘
▷ 大象銀行12個月港元定存年息上調至3.35厘，新舊客戶適用
▷ 平安數字銀行推港股交易可獲加息券，最高年利率4.25厘
▷ 大象銀行12個月港元定存年息上調至3.35厘，新舊客戶適用
數字銀行方面，大象銀行亦上調12個月港元定存年息至3.35厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。
平安數字銀行推限時「股票『息』賺升級賞」優惠，實現港股定存理財雙贏，客戶透過平安數字銀行App成功進行合資格港股交易，即可賺取額外2厘年利率的一個月港元定存年利率加息券，最高可獲4張，輕鬆將股票交易與存款高息一併「升級」。
由即日起至2026年11月30日，客戶透過平安數字銀行App成功進行合資格港股買入交易，即可根據累計交易筆數，獲發額外2厘年利率的一個月港元定存年利率加息券，最高可獲4張定存加息券。
截至2026年11月13日，以客戶開立4筆定期存款且累積存款總額合共為100萬元為例，並以現行一個月港元定期為2.25厘年利率加使用定存年利率加息劵所獲得額外2厘年利率，即可享1個月港元定存年利率高達4.25厘。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php