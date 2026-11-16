16/11/2026 16:34

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中銀香港助韓國進出口銀行發行30億離岸人民幣債券

▷ 債券年期3年，利率1.75%，經香港金管局CMU系統結算

▷ 中銀香港擔任聯席牽頭經辦人、賬簿管理人及結算交割行

《經濟通通訊社16日專訊》中銀香港(02388)公布，中銀香港與中國銀行首爾分行聯動，成功協助韓國進出口銀行(The Export-Import Bank of Korea)發行30億的離岸人民幣公募債券，為其歷來最大規模的點心債發行。中銀香港擔任此次債券發行的聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人、結算交割行及交叉貨幣互換行。此次韓國進出口銀行離岸人民幣公募債券發行的規模為30億元人民幣，年期為3年期，定價為1.75%。簿記建檔峰值訂單規模達55.95億元人民幣。此次債券通過香港金融管理局的債務工具中央結算系統(CMU)進行結算，該系統與歐洲清算系統(Euroclear)及明訊銀行清算系統(Clearstream)連結。中銀香港副總裁王化斌表示，中銀香港非常榮幸協助韓國進出口銀行完成其最大規模的離岸人民幣公募債券發行。此次交易吸引了本地及國際機構投資者的廣泛參與，充分體現市場對發行人信用實力的認可。此次發債體現國際優質發行人對香港作為全球離岸人民幣樞紐及融資平台的高度信任，進一步深化中韓兩國在資本市場的金融合作。展望未來，中銀香港將持續推動離岸人民幣債券市場的國際化發展，為鞏固提升香港國際金融中心地位作出貢獻。此次發行過程中，中銀香港與首爾分行緊密聯動，為發行人提供全流程專業服務，推動項目高效落地。中銀香港積極參與此次發債項目的執行工作，包括文件、銷售、定價，以及結算交割等工作。中銀香港將持續發揮中國銀行集團全球化經營優勢，為全球客戶提供高質量金融服務，為穩慎扎實推進人民幣國際使用作出貢獻。(bn)