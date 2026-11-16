16/11/2026 18:56

中銀香港(02388)：港交所推出離岸人民幣債券指數，強化香港離岸人民幣業務樞紐功能

《經濟通通訊社16日專訊》中銀香港(02388)對港交所今日推出的離岸人民幣債券指數表示歡迎。香港「第一個五年規劃」提出要加快推進離岸人民幣產品創新和擴展產品類型，持續完善離岸人民幣生態體系。作為香港首個追踪在港發行點心債的基準指數，指數涵蓋離岸人民幣計價國債、政府相關債券及企業債，為投資者提供透明且具代表性的市場參考，更有效地配置離岸人民幣資產，也有助於提升點心債二級市場的深度、流動性及可投資性。此外，指數的推出亦可為離岸人民幣債券交易所買賣基金(ETF)、指數基金及其他投資產品的創新奠定基礎，推動香港固定收益市場從產品發行邁向更完善的生態圈。



該行指出，展望未來，香港可繼續發揮在離岸人民幣債券發行、上市、結算及交收方面的優勢，通過推動二級市場產品創新，吸引更多投資者參與點心債及其他離岸人民幣資產配置，進一步推動人民幣投融資貨幣功能發展。中銀香港將繼續積極支持點心債市場及離岸人民幣市場發展，持續提供優質人民幣金融服務，助力強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的功能。(bn)