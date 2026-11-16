16/11/2026 17:39

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 摩根資產管理報告預測60/40組合未來10-15年回報率7%

▷ 報告指出AI應用短期提振企業盈利，長期提升生產力

▷ 配置30%另類投資預測回報率7.5%，夏普比率增21%

《經濟通通訊社16日專訊》摩根資產管理今日發布《2027年長期資本市場假設》，為投資者提供各種資產類別未來10至15年風險回報展望。通脹不確定性及市場波幅仍然偏高，此報告旨在為投資者構建穩健的投資組合提供切實可行的見解。本年度報告為第31期，預測未來10至15年美元60/40股債投資組合的年回報率將升至7.0%，但股債相關性上升，意味著投資者需要進一步分散投資。縱使勞動力及人口結構限制為長期經濟增長帶來壓力，報告指出，各行業更廣泛地投資及採用AI，將在短期內提振企業盈利，長遠有望提升生產力。報告亦指出，投資者可透過配置不同地區股票及另類投資，尤其是對沖基金及實物資產，提升投資組合的多元化程度。對於採用「60/40+」投資組合，將30%資產配置於多元化另類投資的投資者，預測回報率將升至7.5%，夏普比率亦較傳統60/40策略高出21%。摩根資產管理亞洲多元資產方案首席投資組合經理盛楠表示，長線投資者的展望有所改善，企業盈利增強及孳息率上升，將傳統60/40投資組合的預測回報率推高至7.0%，較去年高出60個基點。然而，通脹波幅仍然偏高，股債相關性亦不再那麼可靠，投資者或需突破傳統分散投資方式。配置30%多元化另類投資的「60/40+」投資組合，可將預測回報率提高至7.5%，夏普比率亦較只投資於公募市場的投資組合高出21%。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，環球經濟正步入強勁的投資周期，AI應用及生產力提升支持更強勁的經濟增長展望。AI正開始從根本上重塑亞洲經濟的長期展望，當中台灣及南韓的10至15年增長預測錄得本年度假設中最大幅度的上調，反映兩地在環球AI供應鏈中擔當核心角色。隨著AI應用加速，中國亦將受惠於顯著的生產力提升，勞動生產力增長預期升至4.6%。(bn)