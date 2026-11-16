16/11/2026 09:35

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾半個月高，即期開市貶4點子報6.6711

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7141，較上個交易日升11點子，三連升，創10月30日以來逾半個月新高，較市場預測偏弱370點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開4點子，報6.6711，上個交易日即期匯率收盤報6.6707。



上周五美元指數和美債收益率均延續升勢，市場持續重估未來美聯儲貨幣政策節奏，短期美元或仍有一定的反彈空間。市場人士稱，美元短期有望延續偏強走勢，而人民幣也有基本面支持，外部擾動的影響相對較小，整體料延續偏升走勢。



澳新銀行認為，鑒於需求拉動通脹的跡象，預計美聯儲將在12月加息25個基點，並預計美聯儲在接下來的三次政策會議上都將聯邦基金利率上調25個基點，在2027年3月使聯邦基金的目標區間達到4.50%至4.75%。



澳新銀行並指出，美元在短期內將保持一定優勢，而考慮到中國2026年全年貿易順差將繼續突破1.2萬億美元，人民幣的升值壓力有望加劇。(jq)