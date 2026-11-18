16/11/2026 10:19

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▷ 會晤前特朗普與習近平將進行年內第三次雙邊會談

▷ 白宮稱討論核武及美伊戰事，排除俄烏議題及美俄雙邊會談

《經濟通通訊社16日專訊》亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行。中國外交部發言人宣布，周四（19日），國家主席習近平將同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普在深圳舉行中俄美元首會晤。這將是中美俄三國元首首次舉行三方會晤。此前俄羅斯和美國方面也已宣布相關安排。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯、中國、美國領導人將於11月19日在深圳APEC峰會期間舉行三方會晤。白宮發言人稱，特朗普計劃在會談上提出討論削減核武問題；另有美國官員稱，特朗普亦計劃與中俄元首討論美伊戰事，但不會討論俄烏戰爭，而特朗普也不會和普京進行雙邊會談。白宮又透露，三方會晤前，特朗普和習近平會舉行雙邊會晤和工作午宴，是兩人今年內第三次會晤。*新華社：各方期待「中國方案」為亞太發展注入更多確定性*另外，官媒新華社今日發文稱，今年是中國時隔12年再次擔任APEC東道主。當今世界，又站在新的十字路口。單邊主義、保護主義暗流湧動，地緣衝突擾動產業鏈供應鏈，全球經濟復甦步履維艱，各方更加渴望和平穩定、可預期的發展環境。風高浪急之時，亞太這艘大船駛入關鍵航程。如何把合作的共識轉化為扎實的行動，各方期待「中國方案」為亞太未來發展注入更多確定性。文章又指，APEC「中國年」恰逢「十五五」開局之年，一個向著中國式現代化穩步邁進的中國，持續深化改革，敞開合作大門，把高質量發展的紅利轉化為惠及亞太、造福世界的共同機遇。舉世矚目的2026年APEC深圳會議，既是一次共識的凝聚，也是一次遠航的蓄力。期待亞太各方以此次會議為新起點，堅守初心、攜手並肩，推動亞太合作邁上新台階。(sl)