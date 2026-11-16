16/11/2026 10:06

【聚焦數據】內地首10月固定資產投資同比下降8.1%，降幅大於預期

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局今日公布，1-10月份，全國固定資產投資(不含農戶)364824億元(人民幣．下同)，同比下降8.1%(按可比口徑計算)，創2020年1-4月以來最大跌幅，亦遜市場調查預估中值的下降7%。其中，知識產權產品投資同比增長9.2%。



分產業看，第一產業投資7018億元，同比下降6.1%；第二產業投資142333億元，下降3.6%；第三產業投資215473億元，下降10.9%。



*工業投資同比下降3.6%，信息傳輸業投資增長32%*



工業投資同比下降3.6%。其中，採礦業投資增長2.5%，製造業投資下降2.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資下降7.7%。



基礎設施投資同比下降5.1%。其中，信息傳輸業投資增長32.0%，航空運輸業投資增長12.5%，水上運輸業投資增長12.5%。



分地區看，東部地區投資同比下降11.5%，中部地區投資下降12.9%，西部地區投資下降9.2%，東北地區投資下降25.9%。



分登記註冊統計類別看，內資企業固定資產投資同比下降7.9%，港澳台投資企業固定資產投資下降8.4%，外商投資企業固定資產投資下降6.6%。



1-10月份，民間固定資產投資同比下降11.4%。從環比看，10月份固定資產投資(不含農戶)下降2.93%。(jq)