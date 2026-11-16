16/11/2026 09:28

【國際要聞】系統故障致全美航班一度停飛4小時，周日混亂仍持續，特朗普促國會撥款更新系統

《經濟通通訊社16日專訊》美國航空交通系統上周五（13日）因路由器故障一度引發全國大停擺，航班在當地時間周日（15日）仍未完全恢復正常。交通部長杜菲(Sean Duffy)批評承建商L3Harris網絡過時，並宣布特朗普政府將向國會緊急追加500億美元撥款，全面升級老舊的基礎設施。



上周五故障發生後，當局宣布全美航班停飛，停飛令一度維持逾4小時，當天有逾1.5萬航班取消或延誤。航空公司上周六（14日）再取消逾6600航班，周日取消近1900航班，另有逾6300航班延誤。聯邦航空管理局預期航空公司可在周日結束前恢復正常時間表。



杜菲指事故源於阿肯色州偏遠地區更換銅線時，過時路由器導致系統過載，批評該批路由器於2001年購入，早於2006年應該遭淘汰。總統特朗普發文力挺，直指現行空管系統達50年歷史極為荒謬，促請國會批准撥款。(rc)