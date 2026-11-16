16/11/2026 09:51

【中東戰火】巴林美軍防空雷達遭伊朗施襲，美軍部署中東航母打擊群增至3個

《經濟通通訊社16日專訊》中東局勢再度告急，伊朗革命衛隊宣布周日（15日）出動了6架無人機，攻擊巴林里法直升機基地的美軍防空雷達系統，以報復「美軍公然侵略」。



這是自9月初以來伊朗首次襲擊巴林。巴林軍方表示，多次攔截了來自伊朗的空襲並摧毁了來襲飛行物，而伊斯蘭革命衛隊則稱襲擊「成功命中」。



巴林是美國海軍第五艦隊總部所在地，自美伊戰爭爆發以來，便持續受波及。法新社指出現場警報大作，巴林內政部透過社交平台呼籲居民就地避難。



面對中東緊張局勢升溫，美國官員透露，羅斯福號航空母艦周日已抵達中央司令部責任區，使美軍在中東的航母打擊群已有三個，展現強大防衛與阻嚇姿態。(rc)