16/11/2026 11:22

【俄烏開戰】澤連斯基：美提出烏克蘭放棄頓巴斯地區，換取加入北約

《經濟通通訊社16日專訊》烏克蘭總統澤連斯基透露，美國首次提出烏克蘭放棄東部頓巴斯領土以換取加入北約。他警告，順應俄方要求只會助長其野心，引發更多戰爭。



澤連斯基強調，烏克蘭無意主動割地，但若能獲得具約束力且完整的安全保障與重建配套，將透過公投交由全體公民決定。《紐約時報》文件顯示，在美俄烏上周舉行的三方會談中，俄羅斯要求北約軍隊撤出部分東歐及中歐國家。



*俄據報解除澤連斯基禁殺令*



另一方面，親克宮的俄媒報道指，因不滿烏克蘭連番攻擊俄羅斯在波羅的海的石油出口樞紐，俄羅斯國家安全會議在與總統普京開會後，決定解除非正式禁令，准許暗殺澤連斯基等烏克蘭高級將領與領導階層。(rc)