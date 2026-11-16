16/11/2026 12:45

【ＡＩ泡沫】馬斯克等逾16.7萬人簽署公開信，力挺黃仁勳回歸英偉達

《經濟通通訊社16日專訊》英偉達創辦人黃仁勳上周宣布辭職，引發強烈迴響，截至現時已有逾16.7萬人簽署網上公開信，呼籲英偉達董事會讓黃仁勳重返行政總裁職位。當中包括馬斯克等多名科技巨企領袖，以及逾8200名英偉達員工，約佔整體員工19%。



一個名為「Stand with Jensen」的網站向英偉達董事會提出公開信，要求恢復黃仁勳職務。 有份連署公開信的科技界重量級人物除了馬斯克外，還包括Epic Games創辦人兼行政總裁斯維尼(Tim Sweeney)、Y Combinator總裁陳嘉興，以及Uber共同創辦人卡蘭尼克(Travis Kalanick)。



卡蘭尼克表示，黃仁勳確實犯錯，但不應該成為他離開一手創辦企業的理由。



這波聲援浪潮突顯出黃仁勳在業界的獨特地位。據《金融時報》報道，黃仁勳已與親近人士討論回歸可能，正組建危機處理團隊尋求白宮支持。(rc)