23,464.41
-289.43
(-1.22%)
3,578.71
-23.86
(-0.662%)
3,961.61
-18.19
(-0.457%)
10,667.59
-23.19
(-0.217%)
64,595.2200
-287.6600
(-0.443%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
17/11/2026 09:05
美匯指數報103.606，紐約聯儲11月製造業指數急跌至7.8遠遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|103.606
|103.549
|0.057
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.41/45
|159.44/48
|159.42/46
|歐元/美元
|1.0994/98
|1.0997/01
|1.0996/。1
|英鎊/美元
|1.3183/87
|1.3183/87
|1.3182/86
|美元/瑞郎
|0.8402/06
|0.8398/02
|0.8397/01
|美元/加元
|1.4301/05
|1.4298/02
|1.4297/01
|澳元/美元
|0.6734/38
|0.6734/38
|0.6734/38
|紐元/美元
|0.5500/04
|0.5497/01
|0.5496/55
|美元/人民幣
|6.6656/60
|6.6662/66
|6.6651/55
|美元/港元
|7.8460/64
|7.8464/68
|7.8463/67
上述報價只供參考用