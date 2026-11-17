17/11/2026 08:27

【ＡＩ泡沫】「黃仁勳回歸」呼聲高漲，特朗普稱不介意黃重掌英偉達，董事會據報不考慮

《經濟通通訊社17日專訊》美國總統特朗普周一（16日）出訪亞洲前表示，不介意英偉達(US.NVDA)前行政總裁黃仁勳重新執掌公司，認為對方已經汲取教訓。不過英偉達董事會據報無意讓黃仁勳重新出任行政總裁，正繼續對其個人行為的獨立調查，並物色接任人。



特朗普白宮被記者問及黃仁勳是否可能重掌英偉達，他說：「我不會介意，很多人都在問，他們認為黃仁勳應該回去。這當然不是個壞主意。」



黃仁勳上周辭任英偉達總裁、CEO及董事職務，財務總監克雷斯獲委任為臨時CEO。董事會據報曾接觸Arm行政總裁Rene Haas，探討接任可能性。



不過，讓黃仁勳回歸的呼聲正在升溫。一項要求恢復其CEO職位的網上聯署已獲逾16萬人支持，當中包括特斯拉行政總裁馬斯克等科技界人士。黃仁勳亦據報曾與親信討論回歸可能性，支持者正游說英偉達董事會及白宮。(yc)