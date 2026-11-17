17/11/2026 09:15

【外圍經濟】美國多間銀行網上服務現故障，摩通稱非網絡攻擊

《經濟通通訊社17日專訊》美國多間大型銀行周一(16日)出現網上服務故障，大批客戶反映無法登入網上銀行或使用部分服務。根據故障追蹤網站Downdetector，摩根大通(US.JPM)、美國銀行(US.BAC)、富國銀行(US.WFC)、U.S. Bank及Truist均有用戶報告服務異常。



摩根大通證實，故障源於技術問題，並非網絡攻擊，部分交易處理時間較平常長，但客戶仍可存取帳戶及資金，該行正設法盡快修復。U.S. Bank表示，其系統未受直接影響，但客戶透過Zelle與其他金融機構轉帳，可能出現延誤。Zelle營運商Early Warning Services則由多家美國銀行共同持有。



事件亦引起市場對金融科技系統穩定性的關注。惟目前未有證據顯示多家銀行故障源於同一技術問題。是次事件發生前，微軟上周五(13日)亦曾出現服務中斷，影響Outlook、Teams及Copilot等服務。(kk)