17/11/2026 10:24

【ＡＩ泡沫】聯儲局主席沃什拆解AI普及三情境：提高生產力、衝擊勞動市場、泡沫爆破

《經濟通通訊社17日專訊》美國聯儲局主席沃什周一（16日）在三藩市聯儲銀行主辦的會議上宣布啟動生產力與就業工作小組，標誌聯儲局正式將人工智能(AI)對經濟的衝擊納入宏觀政策框架。他並稱，聯儲局已開始推演不同經濟情景，評估AI普及對就業、資本市場和貨幣政策的影響。



沃什表示，聯儲局推演了AI普及的3種情境。第一種是AI提高生產力，勞動者與資本所有者共同受益，GDP增速持續高於長期平均水平，美國經濟也將保持在接近充分就業的狀態。



第二種是AI技術可能取代某些職位，衝擊勞動力市場，GDP增速仍會高於長期平均水平，但可能推高失業率至高於充分就業水平。



第三種是AI技術令人失望，經歷大規模資本投資和股市上漲後AI泡沫爆破，預期的回報下降，股市動盪，經濟放緩，失業率上升更明顯。雖然經濟最終會復蘇，但不會獲得預期中的生產力提升。



但沃什同時補充，這些僅屬「假設情境而非預測」，並對AI技術潛力保持整體樂觀。他並強調，人類是AI設計者和建設者，也必須由人類來作出最終決定。(yc)