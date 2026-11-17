17/11/2026 12:54

【ＡＩ泡沫】黃仁勳醜聞後英偉達累跌35%，做空者賬面獲厚利，分析：當前定價水平具吸引力

《經濟通通訊社17日專訊》英偉達前行政總裁黃仁勳因婚外情醜聞而辭職後，公司股價大幅下挫，讓做空者獲得數百億美元的賬面收益。英偉達將於美國時間周二（17日）美股收市後公布季度財報，市場相信該公司股價會再受影響。



S3 Partners數據顯示，英偉達股價自10月6日創下歷史高點後，至今累跌35%，做空交易員估計獲得了240億美元的賬面利潤。另有部分投資者逢低買入，上周英偉達遭拋售之際，散戶買入了創紀錄的20億美元英偉達股票。



Roundhill Financial執行長Dave Mazza表示，「英偉達從市場寵兒淪為棄兒，不過這種重新定價恰恰讓該股在當前水平顯得頗具吸引力。市場看空聲浪高漲，但散戶正在進場。眼下是趁市場恐慌買入的機會，而不是聞訊賣出的時候。」



晨星投資服務公司股票策略師Brian Colello預計，英偉達這季度會像此前一樣，業績超出預期，並上調業績指引，「畢竟所有事情發生在第三季度結賬之後」。但他補充，如果英偉達的問題在第三季度就已存在，並在財報中披露出來，將對股價構成重大打擊。（yc）