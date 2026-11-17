17/11/2026 14:12

【ＡＩ泡沫】OpenAI奧特曼：黃仁勳是我心中英雄，無奈英雄也有缺點

《經濟通通訊社17日專訊》OpenAI行政總裁奧特曼周一（16日）在三藩市舉行的Semafor「矽谷與世界」大會上，談到黃仁勳因婚外情醜聞而辭任英偉達行政總裁一事，他拒絕表態是否認為黃仁勳應復職，但形容黃仁勳一直是他心中英雄之一，無奈「英雄也會有缺點」。



奧特曼也以「過來人」身分表示，對黃仁勳處境「有很強的個人共鳴」，因自己約3年前也曾被OpenAI董事會解僱。當時OpenAI大批員工揚言隨他離職，結果不到5天，奧特曼便重返行政總裁之位。



奧特曼認為，黃仁勳在業內有極其特殊且重要的作用，是真正以卓越遠見推動行業向前發展的人。不過對於黃仁勳離任引發AI行業出現不確定性，奧特曼認為，「營收和需求成長如此強勁，這行業不會有問題」。即使黃仁勳不在，英偉達仍會在行內繼續發揮的重要作用。(yc)