17/11/2026 15:13

【聚焦ＡＰＥＣ】特朗普訪菲出席美日印澳四方安全對話，分析：中美俄峰會前展現美與印太夥伴團結

《經濟通通訊社17日專訊》美國總統特朗普周三（18日）到深圳出席亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議之前，周二先到訪菲律賓。他黃昏抵步後，將會先出席東盟-美國特別峰會，與東盟領導人會晤，晚上再參加四方安全對話(QUAD)，與日本、澳洲及印度領袖舉行峰會。



這將是QUAD自2024年9月以來首次的領袖峰會，日本首相高市早苗與特朗普均是首次出席。外界預料，經濟安全保障將是QUAD主要議題，包括敏感科技、供應鏈及關鍵礦物等。



日本《讀賣新聞》則報道，QUAD預定發表的共同文件草案將對經濟脅迫表達憂慮，並提出加強網絡安全合作。該報並指，由於中美俄峰會周四（19日）將舉行，QUAD希望藉此次會議向國際社會展現美國與印太夥伴團結一致。



日本經濟新聞則分析，QUAD選在中美俄峰會前兩天前舉行，對美國而言是可以藉由強化印太夥伴合作，增加與中國談判的籌碼。(yc)