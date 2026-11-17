17/11/2026 15:55

【特朗普當政】美媒：特朗普投資帳戶買賣英偉達股票過百次，交易總額最高達9750萬美元

《經濟通通訊社17日專訊》黃仁勳辭去英偉達行政總裁職務後，美國總統特朗普多次開腔力挺黃仁勳。美國CNBC分析特朗普年度及定期財務披露文件後報道，特朗普與英偉達其實牽扯頗深，他重返白宮以來，其投資帳戶至少買賣英偉達股票103次，累計交易金額在2700萬至9750萬美元之間。



報道指出，英偉達一向是特朗普投資組合中重要股票之一。在2025年底，英偉達是特朗普持倉市值最大的三隻個股之一，持倉價值介乎1250萬美元至5800萬美元之間，是一年前的數十倍。



而按照周一（16日）美股午盤英偉達每股約157美元計算，特朗普8月份申報、持有的英偉達股票價值約在450萬美元至5770萬美元之間。但未知其實際持股量。



白宮發言人向CNBC表示，特朗普的投資組合由獨立顧問管理，特朗普本人不會介入。(yc)