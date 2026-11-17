17/11/2026 16:32

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年8-10月失業率3.8%，低於預期3.9%

▷ 總就業人數減少1200人，勞動人口減5800人

▷ 失業人數減4500人，就業不足人數減600人

《經濟通通訊社17日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字（即2026年8月至10月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2026年7月至9月的3.9%下跌至2026年8月至10月的3.8%，市場預期為3.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於2.0%的水平。與2026年7月至9月比較，在2026年8月至10月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中餐飲服務活動業有相對明顯的跌幅。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數由2026年7月至9月的365.5萬人，下跌至2026年8月至10月的365.38萬人，減少約1200人。同期的總勞動人口亦由381萬人下跌至380.42萬人，減少約5800人。失業人數（不經季節性調整）由2026年7月至9月的15.5萬人下跌至2026年8月至10月的15.05萬人，減少約4500人。同期的就業不足人數亦由7.5萬人下跌至7.44萬人，減少約600人。勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「近月勞工市場大致平穩。2026年8月至10月經季節性調整的失業率較上1個3個月期間稍微回落0.1個百分點至3.8%。就業不足率維持在2.0%不變。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。」展望未來，孫玉菡說：「本地經濟持續擴張、消費氣氛穩健，加上訪港旅遊業繼續增長，應會為整體勞工市場提供支持。政府會繼續密切留意外圍環境不確定因素的演變對企業招聘意欲帶來的潛在影響，並為求職者提供適切的支援。」(ul)