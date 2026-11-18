17/11/2026 15:00

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年APEC領袖非正式會議18至19日舉行

▷ 2020-2025年APEC期間港股美股無單邊行情

▷ 專家指中美俄會晤難提振股市

表列2020至2026年港美股四大指數於APEC領袖周表現 年份 日期

（當地時間） 恒指 道指 標指 納指 2020 11/11-

11/20 +0.70% +0.36% +0.20% +1.20% 2021 11/5-

11/13 +0.65% -0.07% +0.06% -0.50% 2022 11/14-

11/19 +1.90% -0.14% -1.08% -2.63% 2023 11/11-

11/17 +3.34% +1.94% +2.24% +2.37% 2024 11/1-

11/16 -4.16% -1.36% -1.70% -2.57% 2025 10/27-

11/01 -0.01% +0.28% +0.88% +2.71%

2020至2026年APEC核心議程與主要成果 年份 地點 核心議程與主要成果 2020 馬來西亞吉隆坡

（視像舉行） - 發表《2020年APEC領袖吉隆坡宣言》

- 通過《2040年APEC布特拉加亞願景》

- 確立未來20年開放、活力、強韌與和平的亞太共同體藍圖

- 核心聚焦抗疫合作與經濟復甦 2021 新西蘭奧克蘭

（視像舉行） - 發表《2021年APEC領袖宣言》

- 通過《落實布特拉加亞願景行動計劃》

- 圍繞疫後經濟復甦、數字經濟轉型與綠色永續發展 2022 泰國曼谷 - 通過《2022 年APEC領袖宣言》

- 通過《生物-循環-綠色經濟曼谷目標》

- 以「開放、聯通、平衡」為主軸

- 同步推進數字經濟轉型、貿易便利化與綠色可持續發展 2023 美國三藩市 - 發表《2023年APEC領袖舊金山宣言》

- 圍繞經濟韌性、永續發展與互聯互通達成多項共識

- （場邊）中美元首達成恢復兩軍高層溝通等20餘項成果 2024 秘魯利馬 - 發表《2024 年APEC領袖馬丘比丘宣言》

- 通過《關於亞太自貿區議程新展望的聲明》

- 通過《推動向正規和全球經濟轉型利馬路線圖》

- 主軸為賦權、包容與可持續增長

- （場邊）中美元首重申管控分歧、保持對話溝通 2025 韓國慶州 - 發表《2025年APEC領袖慶州宣言》

- 首次通過《APEC人工智能倡議》

- 同場通過《應對人口結構變化框架合作文件》

- 同步推進數字互聯與人口議題合作

- （場邊）中美元首確認吉隆坡經貿磋商成果共識

《經濟通通訊社記者汪澤妍17日深圳專電》2026年亞太經合組織(APEC)領袖非正式會議即將於18至19日舉行，市場再度憧憬大國場邊互動能為港美股市注入強心針。然而，復盤2020年至2025年近六屆APEC領袖周期間港股及美股三大指數表現，恒生指數僅錄得四升兩跌，不存在APEC單邊行情。APEC倡議無法單獨創造買盤，真正左右走勢的始終是宏觀流動性與雙邊外交的「預期差」。大聖資產管理基金經理李明德直言，若欠缺重磅元首互動，APEC本身對股市並無實質幫助，但預期本次三國元首會晤大概率不會帶來任何驚喜，難提振股市。為完整捕捉市場從會前醞釀、場邊外交發酵至領袖宣言落地的全過程，是次統計採取APEC領袖周全期口徑，即由領袖周開幕前最後一個交易日收市，計算至領袖宣言發布日收市（遇非交易日則順延取最近交易日）。*APEC無法單獨創造買盤，關鍵在中美互動預期差*從六年數據可見，四大指數表現冷熱不均，但指數分化卻有跡可循。港股在APEC期間的波幅居四指之首，六年極差振幅高達7.5個百分點，遠超道指的3.3個百分點，標指的3.94個百分點；納指六年振幅亦達5.34個百分點，且在2025年韓國慶州峰會期間飆升2.71%，大幅跑贏其餘三大指數，創下六年來最大超額收益。這種走勢分化源於兩大指數的市場屬性：恒指成分股以中資企業為主，對中美關係、離岸人民幣、外資風險偏好及南向資金流向高度敏感，任何地緣政治信號都會被槓桿化反映。與之相對，納指作為高Beta科技成長股的集合，扮演的則是全球宏觀流動性與風險偏好的溫度計，指數變動是估值面對未來盈利預期與折現率的自然結果。正因如此，市場在解讀納指於APEC期間的波動時，更須警惕「把宏觀與盈利共振誤判為峰會議題帶動」的歸因陷阱。以2025年慶州峰會為例，會議首次通過《APEC人工智能倡議(2026-2030)》，是APEC首份聚焦人工智能的領袖級成果文件，標誌AI從過往分散於數字議程的討論，正式成為領袖層級的獨立共識議題。表面看來與納指當周升2.71%高度呼應，但對照美股日曆即可發現，該周恰好撞上亞馬遜、蘋果及微軟等科技巨頭的「超級財報周」，配合高通與英偉達的產業催化及聯儲局減息預期，龍頭業績兌現與風險偏好修復才是推升納指的真正動力。反觀2021年及2022年峰會，在同樣聚焦數字的背景下，納指卻分別跑輸道指0.43及2.49個百分點。正如李明德所言，若缺少中美元首會晤這類重磅雙邊互動，APEC本身對股市並無實質幫助。*大市年底成交偏靜，限制APEC行情*既然APEC的議題本身無法單獨創造買盤，真正有意義的是會議前後圍繞著中美互動所形成的預期差，以及宏觀環境是否容許市場把這份預期差兌現成價格。2023年、2024年及2025年三屆峰會均有舉行中美元首正式會晤，但市場反應亦非一成不變。2023年三藩市是最典型的正面樣本，會前市場對中美關係預期極度悲觀，場邊習拜會就恢復兩軍高層溝通、重啟禁毒合作等達成一系列共識，形成強烈的正面預期差，疊加聯儲當時處於暫停加息觀察期、美債收益率階段回落、風險偏好持續修復，帶動恒指全周急升3.34%。2024年利馬則完全相反：會前市場已被「特朗普交易」主導，疊加會前美國敲定對華投資限制最終規則，以及收緊晶片動作陸續落地，市場對關稅鬆動、晶片解禁的期待本就不高。會晤落地後，雙方僅重申管控分歧、保持溝通，未見實質性突破，被市場解讀為低於期待。在強美元、美債收益率走高、關稅加碼預期升溫，以及機構年末鎖定盈利的多重因素下，恒指於領袖周合計蒸發4.16%，成為六年中表現最差的一屆。除了國家元首對話成果之外，APEC行情亦要視乎宏觀流動性表現。在2022年，中美元首當時已在G20期間在峇里島完成疫後破冰，APEC會場亦延續合作語調，具備情緒條件；但會前11月初聯儲剛暴力加息75點子，鮑威爾放鷹，美匯一度衝上112、十年期美債息破4.1厘，全球流動性被急速抽走，結果美股三大指數全線收跌，對利率最敏感的納指更重挫2.63%。然而，恒指受惠於同一窗口期內內地優化防控二十條正式落地、支持房地產金融16條預期發酵，疊加極端超賣後的資金部署，中國資產的內部修復動能對沖外部緊縮，恒指逆風收漲1.90%。李明德指出，觀察港股後續能否承接元首會晤紅利，應睇實兩個硬指標，首先是美匯指數，觀察其能否從103左右的高位反覆回落至101關口以下，以確認流動性壓力獲得實質鬆綁；其次是港股大市成交額，留意恒指在回升過程中能否重新放大至2000億元以上，代表外資願意重回港股。但他提到，每年11月至12月疊加大型國際峰會與聯儲局年底議息等多重變數，對已累積全年回報的機構大戶而言屬於「垃圾時間」，市場值博率偏低，大戶普遍傾向鎖定利潤、減少大舉入市，直至12月最後兩周才為來年重新部署，這亦限制了年底舉行峰會的單邊升幅。*中美俄三方會晤料對股市提振不大*針對市場憧憬今年的中美俄三方場邊互動能否帶來新一輪行情，李明德直言，是次會晤大概率屬於「非事件」(Non-event)，對股市難有實質幫助。非事件即完全符合市場預期發展的事件，沒有對股價或大市走勢造成實質影響。他分析，雖然峰會主軸圍繞開放創新合作，但中美俄三方核心訴求大相徑庭：中方聚焦關稅與晶片進口限制，美方關注中東局勢及油價走勢，俄方則著眼俄烏地緣衝突。在缺乏共同利益基礎下，料官方聲明仍以「建立溝通機制、避免局勢升級」等原則性措辭為主，晶片限制在目前英偉達換帥風波下更不可能鬆動；至於油價方面，美方或僅透過會後口頭表態為美伊局勢製造降溫台階，刺激油價短線輕微回落後，最終仍將維持區間橫行。他提醒，會議前至會議期間大市未必有明確方向，真正的波動窗口往往落在會後各方回去的各自表述，但料難產出實際的利好，唯一可能改變的僅是政策預期。所幸港股估值偏低，稍有正面訊號便足以推動反彈。至於市場關注國家隊會否在峰會期間出手托市以營造政策行情，李明德對此並不樂觀。他指出，從近期盤面觀察，相關資金雖偶有入市痕跡，但力度明顯不足以扭轉大市弱勢；更關鍵的是，APEC屬於對外場合，有別於內地對內會議，官方缺乏維穩護盤的迫切性。