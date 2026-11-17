17/11/2026 08:30

【開市Ｇｏ】美收緊英偉達晶片對華管制，APEC工商領導人峰會開幕，百度扭虧預告派息

【要聞盤點】



1、美股周一（16日）顯著下挫，人工智能相關股份沽壓加劇，拖累科技股主導的納指跌逾2%，標指及道指亦錄得跌幅。投資者憂慮英偉達(US.NVDA)管理層變動對AI產業前景的影響，並在公司公布季度業績前調整持倉英偉達股價受壓，下挫逾4%。加上美國收緊先進AI晶片對華出口限制，進一步打擊市場氣氛。道指收市跌739.38點，或1.41%，報51608.17點；標指跌145.08點，或1.92%，報7416.59點；納指跌626.52點，或2.49%，報24509.76點。晶片股成為主要沽售對象，費城半導體指數跌5.3%。日經指數開報59233點，跌429點。中國金龍指數開報5467點，跌55點。



2、美國商務部宣布推出新規收緊先進人工智能晶片及相關運算設備出口管制，防止中國企業透過第三國數據中心遠程使用受限制的美國先進晶片，繞過現有出口限制。新規要求海外數據中心若向總部設於中國或澳門的企業提供大量先進運算能力，須取得美國出口許可，並加強審查客戶的直接及間接持股和控制關係。



3、美國聯儲局理事巴爾警告，人工智能可能對金融穩定構成重大威脅，尤其是自主AI智能體若高速自動轉移客戶存款，或令銀行擠提在數分鐘內爆發，超出傳統流動性管理及監管措施的應對能力。



4、聯儲會主席沃什表示，聯儲局已開始推演AI普及可能影響美國經濟的不同情景，包括生產率提升帶來經濟繁榮、大規模失業抵消經濟收益、或者AI技術未達預期導致經濟放緩



5、美國多間大型銀行周一出現網上服務故障，大批客戶反映無法登入網上銀行或使用部分服務。根據故障追蹤網站Downdetector，摩根大通(US.JPM)、美國銀行(US.BAC)、富國銀行(US.WFC)、U.S. Bank及Truist均有用戶報告服務異常。



6、美國加州檢察總長邦塔周一入稟三藩市高等法院，起訴人工智能公司OpenAI，指控其開發及測試先進AI模型時，缺乏足夠安全措施及監管，危及公眾安全，並涉嫌違反加州《反不正當競爭法》及構成「妨害公眾利益」。



7、美國總統特朗普表示，不介意英偉達(US.NVDA)前行政總裁黃仁勳重新執掌公司，並認為對方已經汲取教訓，但據外媒報道，英偉達董事會目前無意讓創辦人黃仁勳重新出任。



8、APEC工商領導人峰會今日在深圳開幕，習近平將作主旨演講，寧德時代董事長曾毓群等中外商界領袖將出席。中國貿易代表李成鋼表示，中方正推動亞太自貿區磋商，鼓勵各方削減貿易和投資壁壘，有望在本次APEC領導人會議期間達成有關成果文件。



9、特朗普表示可能在本周訪華期間與北韓領導人金正恩會晤。另據克里姆林宮，普京與特朗普計劃在深圳舉行雙邊會談，具體時間仍在協調。



10、境外機構10月份連續第六個月增持中國國債，增持規模約395億元人民幣，為5月以來最大，人民幣升值及中美利差倒掛幅度收窄提升人民幣債券吸引力。



11、摩根士丹利發表2027年中資股展望，予恒生指數、國企指數、MSCI中國指數及滬深300指數的2027年12月最新目標價，分別為26000點、8700點、76點及4550點，潛在升幅分別為8%、8%、11%及13%。大摩維持「增持」部分原材料、工業、資訊科技（聚焦國產替代）及下游與能源效率領域股份，並維持「增持」金融股；同時將醫療保健及生物科技板塊上調至「增持」。相反，該行將互聯網板塊下調至「減持」，並維持「減持」房地產、汽車及必需消費品板塊。



【焦點股】



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 美國出台新規，限制中國企業遠程使用英偉達晶片



百度集團(09888)

- 第三季營收連續六季下滑，在傳統搜索業務疲軟的同时AI商業化壓力進一步上升

- 第三季扭虧賺近14億人幣，料年底前宣布派息



小鵬汽車(09868)

- 第三季淨虧損8.7億人幣，汽車銷售收入增19.8%

- 預計第四季度營收介乎304億至318億人民幣



汽車股：比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)、理想汽車-W(02015)

- 中汽協受工信部委託，調研17家車企供應商帳款支付，並對違規企業開展約談



AI大模型概念：智譜(02513)、MiniMax(00100)、阿里(09988)

- 美國計劃防止中國企業透過第三國數據中心遠程使用美國先進AI晶片



信達生物(01801)

- 合作夥伴Ollin獲強生收購，雙方正研發新一代眼病管線



勝宏科技(02476)

- 擬斥不超3億人民幣回購A股，上限每股240.49元



納芯微(02676)

- 斥近5億人民幣，收購寧波隔空智能科技逾78%股權



雅居樂集團(03383)

- 推進境外債務重組，與主要境外銀行訂重組支持協議



中國國航(00753)

- 10月載客量1400萬人次按年跌4%



中國東方航空股份(00670)

- 10月載客量1298萬人次按年微跌





【油金報價】



紐約期油下跌3.2%，報85.72美元/桶



布蘭特期油下跌3.5%，報92.44美元/桶



黃金現貨無升跌，報3856.61美元/盎司



黃金期貨下跌0.7%，報3856.44美元/盎司