17/11/2026 17:59

【聚焦ＡＰＥＣ】李家超：大灣區為全球最具活力經濟動力之一，國際資本首選香港開拓大灣區

《經濟通通訊社APEC採訪組17日深圳專電》亞太經合組織工商領導人峰會今日於深圳開幕，行政長官李家超出席峰會時致辭表示，在全球環境日益複雜之下，亞太地區的國家、經濟體和企業，以往更加需要開放和持續合作，而粵港澳大灣區正是全球最具活力的經濟動力之一。他表示，今年首三季大灣區9個內地城市與亞太經合組織之間的貿易額達約8370億美元，創下按年增長逾26%的歷史新高。



李家超認為，香港是全球唯一能夠同時善用中國優勢和國際優勢的城市。香港的普通法制度、資金和資訊自由流動、簡單而有競爭力的稅制，以及深厚的人才庫，令香港成為大灣區與亞太其他地區之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」。他指出，香港在全球金融中心指數中，繼續排名全球第三、亞太第一；也是全球最大的離岸人民幣中心，是國際資本尋求開拓大灣區的首選門戶。



科技方面，李家超表示，深圳、香港、廣州創新集群今年連續第二年位居全球創新指數榜首。位於河套深港科技創新合作區的香港園區，結合香港的研究實力、國際網絡、以及深圳的商業力量。另外，香港擁有5間位列全球首100位的大學，加上特區政府繼續推行人才措施，致力吸引全球研究人員和企業家，使香港成為亞太區創新者在大灣區尋找科技合作夥伴的理想基地。(tc)