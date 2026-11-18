17/11/2026 18:29

【聚焦ＡＰＥＣ】中銀香港：APEC會議推動亞太區域合作與共同繁榮

《經濟通通訊社17日專訊》中銀香港(02388)表示，在深圳舉行的亞太區經濟合作組織(APEC)會議以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，聚焦「開放、創新、合作」三大優先領域，為各成員經濟體加強交流對話提供重要平台，推動貿易、互聯互通、數字經濟及人工智能等領域的務實合作，有助於進一步凝聚合作共識，深化區域經貿聯繫，為亞太經濟持續增長注入新動力。



該行表示，香港作為國際金融、貿易及專業服務中心，與APEC成員經濟體保持緊密經貿聯繫，貿易往來佔本港外貿總值87%。香港將繼續發揮內聯外通的獨特優勢，憑藉成熟的金融市場、國際化專業服務及粵港澳大灣區的產業和創新科技優勢，進一步促進區域貿易投資及創新合作，為亞太經濟高質量發展作出貢獻。



該行又指，將依託中國銀行集團的全球化網絡，積極把握亞太區域合作深化發展帶來的市場機遇，充分發揮跨境金融服務及人民幣業務優勢，持續提升綜合金融服務能力，助力區域經貿合作與發展，支持企業進一步拓展亞太市場。同時，積極推動粵港澳大灣區金融互聯互通，支持創新科技及新興產業發展，構建協同高效的企業出海金融服務生態圈，助力企業「走出去」，為金融更好地服務實體經濟，鞏固提升香港國際金融中心地位，促進亞太區域共同繁榮貢獻力量。(tc)