17/11/2026 10:28

【ＡＩ】彭博:滙控以85折出售總值3億美元甲骨文數據中心項目貸款

《經濟通通訊社17日專訊》據《彭博》引述消息人士指，滙控(00005)以較高折讓價，將一筆總值3億美元數據中心項目貸款沽出。



該筆由20間銀行組成的銀團貸款合共180億美元，主要用作支持甲骨文(US.ORCL)在新墨西哥州Dona Ana縣興建數據中心。貸款因為與不同樓幢連結，而分成不同批次。



早於數周前，即Oracle向項目發展商發出不可抗力通知後，滙豐便推售其持有的3億元貸款，最終以約85折(at prices in the mid-80s)售出。



報道指，滙豐的舉動反映金融界正重新審視與AI相關貸款相關的風險承擔。一方面美國民主黨於中期選舉大勝，以及黃仁勳離任英偉達(US.NVDA)行政總裁有關。



此前報道指，上述項目提及的數據中心面臨不少監管阻礙及反對，而甲骨文亦向作為業主的Blue Owl Capital發出不可抗力通知，希望可以延遲付款，以免項目難以推進。



滙豐代表不作評論，甲骨文的代表則暫未有置評。(bi)